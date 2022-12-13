半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)公布2022年11月自結合併營收2.01億元，雖月減8.17％、降至近5月低點，仍年增達26.05％，續創同期新高。累計前11月合併營收23.01億元、年增達45.25％，持續提前改寫年度新高。

信紘科表示，公司近年積極強化高科技產業的廠務供應系統整合及綠色製程兩大業務布局，有效擴大整體業務接單量能，在半導體晶圓廠、面板廠等主要客戶維持良好的設備拉貨、二次配拆移機訂單需求，使11月營收連5月站穩2億元高檔水準、續創同期新高。

展望後市，雖然設備產業隨主要客戶擴廠增產速度，單月出貨入帳金額有所波動，但信紘科表示，目前在手訂單量能維持高水位，且施作工程進度維持穩定良好狀況，隨著未來訂單逐步認列，營運可望維持良好表現，對第四季營運維持審慎樂觀。

信紘科指出，台灣半導體供應鏈完整，吸引國際主要半導體相關大廠擴大在台投資布局，近期行政院通過「產業創新條例」修正案，擬提供史上最高的研發及設備投資抵減，助力台灣半導體於全球市場競爭力，有助於創造公司兩大業務良好發展環境。

雖然半導體產業進入修正期，但在新晶圓廠及製程技術升級推動下，明年全球半導體設備採購支出仍維持高水位。信紘科除戮力擴大兩大業務接單，也持續優化銷售組合並精進生產管理效益，期盼隨著整體營收規模放大，亦能維持良好營運獲利能力。