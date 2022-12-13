Netflix日劇《First Love 初戀》在台播出後爆紅，許多人給予超高評價，有著防疫女神封號的藝人賈永婕被老公王兆杰逼看完後，爆哭模樣全被老公出賣，讓賈永婕氣喊：「我要瘋了！王兆杰我是很多人的初戀耶！你給我小心一點！」賈永婕曬出老公高中時的「第一次合照」，更回憶起10年後在這地方發生初吻，大批網友直呼真的太閃啦。

賈永婕近日看日劇《First Love 初戀》慘遭老公王董出賣，哭得涕淚縱橫的樣子被公開，讓賈永婕嗆聲自己是很多人的初戀，老公則反擊他是最早認識她的人，並貼出一張高中畢業典禮結束後，首次與賈永婕的合照，賈永婕則回想起當時自己是校花學妹，好多人要跟她合照，人山人海的需要排隊。

豈料，10年後這張相片出現在2人的喜帖，賈永婕不禁感嘆：「當時我只是禮貌性的合照，笑容都快要僵了，誰知道是喜帖照，不是初戀，但是偷偷說我們的初吻10年後在這個樓梯口，這張合照越看越珍貴！因為青春啊⋯⋯還有奇妙的命運」。

PO文一出，立刻引發許多網友熱議，「怎麼辦？我覺得當時王董條件比較好耶」、「感覺妳們距離很遠ㄟ確定是合照嗎？」、「啊，男生年輕時根本是屁孩」、「期待妳們的故事拍成電視劇」、「這照片裡面⋯⋯根本就是安安吧！母女超像的～」、「根本就是初戀的年輕女主啊～～」、「王董，那時候那麼高喔」、「港覺王董的手就很想伸出來搭肩……唉唷羞澀」、「緣份就是這麼神奇」、「這真的太珍貴的照片了」、「你們真的太好笑了啦」、「王董雙手插口袋表示：老子等妳」