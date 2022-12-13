大腸直腸癌連續14年成為國內癌症發生率第1名，近年也有不少名人因罹患腸癌過世，國人越來越能接受內視鏡檢查，及早預防。台大醫師邱瀚模提醒，照完大腸鏡一定要問「3個問題」，否則等於白做了！

台大醫院健康管理中心主任、台大醫學院內科臨床教授邱瀚模在《健康2.0-名醫觀點》提醒，民眾照腸胃鏡若選擇全麻，待麻醉退去醒來後，記得問3個問題，首先是「我腸子有清乾淨嗎」。

邱瀚模說，有些人認為越早清越乾淨，其實不見得，「跟你考試一樣，越早開始唸書不會考得比較好，考前剛好唸完會考得比較好」。

第二則是「有沒有做到盲腸」，因盲腸位在腸鏡檢查時的最底端，有無照到盲腸代表檢查有沒有伸到最深處，「沒有的話，是技術問題還是沒清乾淨」。

最後則是「有沒有發現腫瘤性息肉」，邱瀚模表示，照大腸鏡時發現的息肉數目、性質、大小，都會影響日後追蹤的間隔頻率。有些人醒來後迷迷糊糊的，結果沒聽清楚醫囑，大息肉惡化成大腸癌，實在冤枉。