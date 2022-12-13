摩洛哥在8強戰靠著前鋒恩內西里（Youssef En-Nesyri）第42分鐘一記頭槌破門扳倒了葡萄牙，這一球恩內西里躍起的高度相當驚人，從後方看他的頭部已經高過了門楣。事實上恩內西里就是跳得比球門還高，他的頭部距離地面2.77公尺，球門的門楣高度是2.44公尺，以英制而言就是足足高出1呎以上。

這一球是摩洛哥左後衛阿拉赫（Yahia Attiyat Allah）帶球衝到前方吊中，葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）判點錯誤，伸手阻擋時慢了半步。恩內西里「居高臨下」擊敗柯斯塔，不僅是摩洛哥國家隊青史留名的鏡頭，亦是阿拉伯世界與非洲國家的偉大時刻。

恩內西里身高188公分和葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）相同。C羅的頭槌非常厲害，他2019年在義甲尤文圖斯也對桑普多利亞演出一記精彩頭槌，當時C羅歪著上半身頂球，頭部距離地面也有2.54公尺，如果他是垂直往上跳肯定不輸給恩內西里。如今C羅的年歲已過了體能巔峰，25歲的恩內西里還有好幾年全盛期。

摩洛哥總教練雷格拉古（Walid Regragui）稱讚說：「我一向都相信恩內西里，摩洛哥媒體曾為此批評我，但我堅持他是最好的球員，他是摩洛哥在世足賽史的進球王。他在球場裡有優異的體能，可比法國隊前鋒吉魯（Olivier Giroud）。」