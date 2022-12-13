先前汪小菲與大S（徐熙媛）先前因生活費鬧得滿城風雨，張蘭藉此透過直播不停痛罵大S一家，而讓她直播時的營業額因此提升，各項商品銷售額高達2.5億人民幣（約11億台幣），如今確診的她仍持續直播，但在昨（12）日的直播中，她的狀態似乎不太好，讓網友紛紛卻她下播休息。

張蘭昨（12）日在依舊是半躺在床邊，一邊直播帶貨一邊分享確診心得「就是老想喝水，對的，沒別的感覺，就是大量地喝水，嘴皮子都乾，現在估計38度，39度左右，因為我嘴好乾好乾，不停的喝水」雖言行舉止都還是保有先前的風格，但聲音明顯沙啞無力，看起來也略顯疲倦，讓觀看直播的網友都希望她下播休息。

另外，在前（11）日直播中有人問到，兒子汪小菲是否有前來探視，張蘭回應「您陽（確診了您讓你兒子來嗎？小菲已經夠優秀了，别雞蛋裡挑骨頭！」而當天直播中其實汪小菲有請人送花，張蘭收到後也非常感動。

事實上，張蘭因汪小菲與大S事件，讓「麻六記」知名度跟著水漲船高，使得該商品成交價更高達200萬人民幣（約台幣885萬元），根據大陸媒體報導，張蘭先前力挺兒子再另開五場直播又同時帶貨其他綠茶、滷蛋、香腸、老壇酸菜魚等，使銷售總額超過6000萬人民幣（約台幣2億6568萬元）相當驚人。