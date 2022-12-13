馬來西亞籍鍾姓女大生，前年遭擄走性侵殺害，震驚社會，橋頭地方法院今年3月18日審結，合議庭列出凶嫌梁育誌預謀計畫犯罪、手段凶殘且無悔意、恐再犯、社會危害程度大等五大理由，認定「無教化可能」，依強制性交殺人等罪判處死刑。經上訴高雄高分院，因羈押期限將屆，高分院依涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

馬國鍾姓女大生2020年10月28日被梁育誌擄走性侵殺害，並將遺體棄置山區，橋頭地院合議庭法官張瑋珍、彭志崴、翁碧玲經1年多審理，認定梁共犯3罪，除強制性交殺人，另犯強制性交未遂罪，判刑2年10月、遺棄屍體罪判刑2年，合併執行死刑，褫奪公權終身。

合議庭列出五大判死理由，首先是梁嫌2020年9月30日性侵1名女大生未遂後，上網學習「上吊結」並準備預先結好的麻繩圈、望遠鏡等，返回原犯罪路段長期潛伏物色落單女子伺機犯案，見鍾女獨行認有機可趁，顯見是「預謀且有計畫犯罪，並非臨時起意」。

其次，梁嫌先從鍾女背後將麻繩圈套上她脖子，往後拖行不顧其掙扎反抗仍性侵，致她心臟氣體栓塞且受多處大面積傷勢，並勒緊套在她脖子的繩圈導致死亡，可見犯罪手段殘忍。梁嫌審判中仍否認有殺害故意，對性侵、殺人等細節避重就輕，犯後未見悔意。

另經鑑定，梁嫌再犯率屬於最高危險，若判無期徒刑，假釋復歸社會時再犯性犯罪或其他暴力犯罪的機率超過50％。梁嫌社會危害程度大，故有永久與世隔離之必要。

梁嫌雖輕描淡寫性侵過程，但法醫解剖發現鍾女心臟充滿約150CC空氣量、子宮腔內血管均有充血，證實梁嫌以變態手段性侵，有如唧筒打氣才能將空氣灌入，認定手段殘忍，有殺人的直接故意。

判決指出，梁嫌在獄中曾直接寄信給高雄市政府，輾轉寄到女大生馬來西亞住處，似乎想道歉，但女大生母親不僅將信原封退回法院；法院拆信查看意外發現不是梁嫌手寫筆跡，據此判斷他並非真心致歉。

高分院合議庭調查，梁嫌涉犯最輕本刑10年以上重罪，足認有逃亡之虞，裁定自本月21日起，延長羈押2個月。目前已是梁嫌第4度被延長羈押，未來仍有可能繼續延押。