透過網路交友認識對象要小心，一名男網友分享，女友是一位「正當的」按摩師傅，但因為長得非常漂亮，因此被無良好友盯上，他偷看女友的聊天紀錄才知道，原來朋友跑去找女友按摩，但兩人都沒有告訴他，讓他覺得「綠光罩頂」，忍不住自嘲「頭上草原的馬在開趴」，引起網友討論。

一名男網友日前在網路論壇Zuvio上分享，他和女友是透過交友軟體認識的，女友是個漂亮姐姐，比他大5歲，每次向朋友介紹女友的時候，大家都會讚嘆女友很漂亮，但因為女友職業特殊，是一間按摩店的按摩師傅，因此總有朋友說「女友會不會很常被吃豆腐？」還有人虧說「女友是不是在做色情按摩？」

男網友表示，聽到朋友的閒言碎語，他忍不住詢問女友在職場上被騷擾的狀況，但對方卻堅決說不會，因此他也不疑有他。怎料最近卻意外發現朋友去找女友按摩，事後女友非但沒有提起，且兩人的私下對話內容有些曖昧，讓原PO越想越不對勁。

男網友指出，點開對話發現朋友訊息女友說「昨天真的很舒服！妳技巧好好！我真的很性福欸！下次能不能再去找妳？」而女友則回「當然可以！」滿滿暗示與曖昧的訊息，讓他看了崩潰直呼「我覺得我頭上的草原的馬在開趴，把清純女友還給我。」而他原本因為很相信女友，所以沒有特別去查女友工作的按摩店，如今一查卻發現，雖然店面有純按摩，但也有做情色的，端看師傅個人要不要接。