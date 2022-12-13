台北市第三選區（中山、北松山）立委補選將於明年1月8日投票，《TVBS民調中心》12日公布最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%支持度領先民進黨參選人吳怡農的38%支持度，由於王鴻薇剛當選連任北市議員就參加立委補選，調查結果顯示，有44%受訪者認為王此舉不恰當。對此，資深媒體人陳鳳馨表示，王鴻薇只能證明給大家看，若選上，對於松山、信義的服務不但沒有減少，且對於中山區的服務可以擴大。

陳鳳馨昨(12)日在政論節目《少康戰情室》中表示，任何的辯解反而會遭致選民的反彈，她說王鴻薇只能做的，就是如果選上了，就證明給大家看，她對於松山信義的服務不但沒有減少，而且對於中山區的服務其實可以擴大，可以給整個這個區域、給所有選民一個最好的交代 用這樣的方式來說服人家。

陳鳳馨認為，王鴻薇參選本來就是不恰當，這件事情王鴻薇也公開道歉，並告訴大家說她其實這件事情做錯就是做錯，要跟大家道歉，「她沒有給自己任何藉口，也沒有去推託是國民黨如何要求，所以不得已」。陳鳳馨認為王鴻薇沒有做這樣的藉口以及陳述，因為她自己也覺得這件事情是不對的，所以前面才會拒絕這麼久。後來王鴻薇考量大局，包括台北市、國民黨的發展，這一席立委很重要，所以願意讓自己背負這一個汙點去選舉。

陳鳳馨直言，該道歉就道歉了，道歉完之後，選民真正要去比較的是王鴻薇與吳怡農誰比較適合當立委。