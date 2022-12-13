美國空軍在遭受一連串測試挫敗後，終於首度宣布，B-52轟炸機空中試射AGM-183A高超音速飛彈完全成功。
據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網12日報導，B-52是9日在加州外海發射了AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW），而飛彈以超過5馬赫的速度，成功擊中了預定目標區，達成測試的所有目標。先前測試的重點在推進火箭，而這次則是首度進行全系統測試。
由於中俄在研製高超音速武器上都有進展，五角大廈也日益重視高超音速武器的測試與研發。
美國空軍在遭受一連串測試挫敗後，終於首度宣布，B-52轟炸機空中試射AGM-183A高超音速飛彈完全成功。
據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網12日報導，B-52是9日在加州外海發射了AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW），而飛彈以超過5馬赫的速度，成功擊中了預定目標區，達成測試的所有目標。先前測試的重點在推進火箭，而這次則是首度進行全系統測試。
由於中俄在研製高超音速武器上都有進展，五角大廈也日益重視高超音速武器的測試與研發。
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