美B52空射高超音速飛彈打擊目標 完全測試首度成功

美國空軍在遭受一連串測試挫敗後，終於首度宣布，B-52轟炸機空中試射AGM-183A高超音速飛彈完全成功。

據CNN新聞網和《動力》（The Drive）網12日報導，B-52是9日在加州外海發射了AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW），而飛彈以超過5馬赫的速度，成功擊中了預定目標區，達成測試的所有目標。先前測試的重點在推進火箭，而這次則是首度進行全系統測試。

由於中俄在研製高超音速武器上都有進展，五角大廈也日益重視高超音速武器的測試與研發。