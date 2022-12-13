嘉義縣消防局今凌晨3點01分接獲警方轉報，位於民雄鄉建國路三段一家傢俱行失火，消防局共派遣各分隊12車29人前往灌救，抵達時5層樓建築物已近全面燃燒，現場一片火海，火勢在5點36分撲滅，燃燒面積約1550平方公尺，整間傢俱行付之一炬，所幸無人傷亡，擔心火勢復燃，目前仍派1個消防分隊人員在場留守，至於起火原因，有待進一步調查。