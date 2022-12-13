九合一大選國民黨大勝，其中在新北市，市長侯友宜更是以62%的得票率，輾壓對手林佳龍的37%。對於侯友宜頻頻遭點名可望代表國民黨選2024，港媒《中評社》今（13）日分析認為，侯友宜不凸顯藍色與國民黨徽的動作，能在政治上爭取到最多數支持，他「政治光譜能從藍，一路跨到泛綠」的優點，也將是國民黨重返執政的重要關鍵。

評論解釋，不同於其他多穿著藍色衣物的藍營人物，侯友宜大多數時候都是穿著白色衣物，而關於前述「不凸顯藍能爭取到最多支持」的論點，可以從新北市的綠營票倉—三重、蘆洲的議員與市長得票看出，民進黨籍議員共拿下了13萬5036票，得票率仍過半（51%），而國民黨籍議員則拿到8萬843票，得票率30%。但是在市長票方面，侯友宜共拿下15萬1444票，大勝林佳龍的11萬8832票。

評論分析，由於在三重、蘆洲的議員票，民進黨還是獲勝，因此侯友宜在市長票方面獲勝，不代表三蘆變藍。而雖然國民黨在九合一大選大勝，但過去這段時間，其支持度仍落後民進黨，根據政大選舉研究中心6月的政黨偏好民調顯示，民進黨的支持度為31.1%、國民黨14%，另有高達46%的人是中間選民。

因此評論指出，若國民黨希望2024年重返執政，侯友宜「政治光譜能從藍，一路跨到泛綠」的這點，將是很重要的關鍵，「如果要求侯友宜刻意去凸顯藍色，反而可能把格局給做小了」。