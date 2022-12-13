連鎖餐飲集團王品(2727)董事長陳正輝率領副董事長李森斌及所有高層，12日晚間首度舉行線上直播，宣布將發出逾2億元大紅包，合計發放1.5個月年終加特別獎金，並斥資2千萬元自13日起舉辦為期3天、共5場五星飯店尾牙，搭配半日遊樂園紓壓行程。

除了明年起薪調升、年終獎金出爐外，王品睽違3年的同仁國外旅遊行程亦正式揭曉，宣布同仁可搭乘星宇航空免費暢遊馬來西亞4日。透過加薪、年終、尾牙、國外旅遊利多齊發來，希望在回饋慰勞同仁一年辛勞之際，也對招募餐飲人才熱切招手。

王品集團第三季獲利創近8年半高、台灣營收連5月創同期高。陳正輝履行「只要公司賺錢，一定會與夥伴共享獲利」承諾，霸氣宣布全體同仁均可領到1個月年終獎金、0.5個月特別獎金，創2012上市以來發出最高金額，且遠高於餐飲旅宿業平均0.85個月行情。

王品今年首創餐飲業「一年最多調薪三次」制度，以明年集團最低起薪加全勤3.3萬元為例，無經驗新人入職3個月後轉正式任用，薪資有機會上調至3.44萬元，再經過3月績效調薪、9月年中調薪，最高可挑戰月薪加全勤3.86萬元，等同一年內加薪17％。

王品進一步指出，除了基本底薪外，集團門市同仁還可參與每月「門店達成獎金」分紅，若將基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金、特別獎金相加合計，餐飲新手同仁年薪最高可達近15個月。

陳正輝也宣布，明年將重啟因疫情延宕3年的「同仁國外旅遊」，並提高同仁補助至1.9萬元。其中馬來西亞4日遊全程免費，來回搭乘星宇航空、入住五星級飯店，另外亦有日本關西5日遊、土耳其10日遊等行程，以更實惠價格帶著同仁與眷屬出國體驗。

除了薪資優於同業、尾牙與年終獎金、分紅獎金、國外旅遊補助外，王品集團也提供壽星福利，自明年起加發同仁生日禮金，更鼓勵同仁與家人好好吃頓飯，至集團品牌用餐可享8折優惠。