信義(9940)進軍日本市場已有13年，日幣近期不斷貶值，對赴日置產推波助瀾，信義房屋不動產株式會社統計，截至今年11月底，全年的成交戶數超過550戶，已創下歷史新高。

信義房屋不動產株式會社自2009年成立以來，累積成交將近4,500戶，至於累積總銷金額已將近3,000億日圓，相當於新台幣690億元。為何在疫情期間台灣人無法實地至日本看房，業績還能繳出好成績？社長何偉宏揭露心法，好成績來自於消費者的信任、創新服務、科技助攻三大關鍵。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏指出，信義日本聚焦東京、大阪兩地，深耕當地超過13年，受地緣政治及日幣貶值影響，台人赴日投資置產掀起一波熱潮，若以東京、大阪來看，目前1年投報率落在3.4~4%間。

未來信義房屋不動產株式會社也將以「創新服務」和「雙品牌經營」兩大層面為發展重點，延續創新服務精神，並結合運用智慧科技運用，繼續推出超乎客戶想像的優質服務；而在日本也將持續深耕，除了經營在地的房屋買賣，也積極投入社區公益服務、減碳環保等活動。