麗彤(6539)11月合併營收1.8億元，月成長6.8％，第4季因拓展銷售通路，並強攻保健食品線上銷售，推升10、11月合併營收逐月走升，前11月合併營收17.3億元，年增率5％，隨著DV官網推出年末壓軸1212狂歡購強檔，預期全年合併營收正向發展，營運將回歸疫情前季節性行銷模式。

麗彤第四季強攻DV官網等線上銷售通路，結合線下實體通路包含DV皮膚管理中心、藥妝實體門市以及新增全台部分全家便利商店等，11月保健食品銷售成績斐然，加上穩健的美容服務與醫材供應，推升11月合併營收達1.8億元，月增率6.8％，雖仍較去年11月1.92億元減少，然已於DV官網推出年末壓軸1212狂歡購強檔，藉由歲末回饋暢銷保健品與保養品組合，以期挹注12月營收動能。

麗彤全台擁有10家DV皮膚管理中心，今年受惠台灣疫情防控逐步鬆綁，美容市場需求回溫，醫美管理平台因新竹館啟動貢獻，推升今年前11月美容服務營業額較去年同期增長，加上保養保健品銷售增溫，公司憑藉DV官網與醫美管理平台，累積逾65萬穩固的會員基礎，藉由大數據優化行銷策，配合消費者需求，調整產品銷售組合，挾口碑行銷策略，精準投放予準消費客群，進而轉換出實質銷售額，帶動線上銷售動能強勁，繳出累計1-11月合併營收17.3億元，年增率5％。