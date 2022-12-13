「賽車教父」廖老大因成功打龜走紅，藉此插旗手搖飲，原本打算全台開513間加盟店，但今年8月爆出飲料品質爭議後，最後只剩120家，台北市更只剩5間分店仍相繼關門，上周六(10日)台北市最後一家內湖文德店也結束營業，讓網友不禁憂心：「剩下的加盟店能不能撐過農曆新年？」。

廖老大9月無預警退出直播圈後，加盟主就表示廖老大放任他們「自生自滅」，前桃園市議員王浩宇更做出「神預言」，指出廖老大飲料店「恐年底前倒光」，果然，台北市本還剩5家分店苦撐，就在上周六(10日)最後一家內湖文德店也宣布倒閉，加盟主還在粉專感謝大家的支持：「謝謝大家給予我們的鼓勵與支持，我們將在今天正式從廖老大畢業了。」

廖老大官網本顯示台北市有5家分店。(圖/廖老大 官網)

廖老大台北內湖文德店證實歇業消息。(圖/廖老大 內湖文德店 FB)

相關消息傳到PTT後，有網友以「台北市的廖老大全部倒閉QQ」為題發文，詢問大家的意見：「不曉得剩下的加盟店能不能撐過農曆新年？大家身邊還有幾間廖老大還活著呢？」，立刻引起大票網友回覆：「笑死，沒看過連鎖飲料倒那麼快的」、「這真的是展店最莫名其妙的一家」、「台北誰要喝這個下午茶，肯定被笑爛」、「蛋塔工廠都沒倒這麼快」、「智力測驗：看哪個縣市的存活到最後」、「這傢伙很會做生意啊，反正死的都是加盟主」、「會去加盟的都在想什麼」。