一名宜蘭辣妹少婦與15歲少年相約買賣手機，兩人約在宜蘭火車站前少婦車上交易，未料在討價還價過程中。少婦春心蕩漾，當場慾火焚身，竟對少年說「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」，並還當場伸手往少年大腿內側及胯下猛摸，少年嚇得奪門而出報警，法官認定少婦以涉犯成年人對少年性騷擾，處拘役50日，得易科5萬元罰金。

根據判決書，一名少婦今年3月2日晚間，與一名15歲少年相約買賣手機，少婦當時坐在車內等待，少年抵達進入車內，過程中少婦慾火上升，頻頻對坐在副駕駛座之少年說：「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友」等語，並乘少年不及抗拒而以手觸摸其手部及大腿內側，嚇得少年迅速離去後報警提告。

少婦遭警方傳喚後，否認有何性騷擾之犯行，還辯稱：自己所說的「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友」等語都只是開玩笑，她有拉對方的衣服，沒有觸摸少年的手部或大腿。

但法官勘驗現場錄影，發現少婦一邊與少年就手機交易討價還價，一邊將手伸向少年身體遭拒絕，還說「你幹嘛把姐姐甩手啦」，可知少年當時有將少婦之手甩開，若女方未觸摸男方，男方何須採取甩開女方之動作？

且少婦口出「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」、「弟弟、你不當我男朋友？」等性暗示之言語，加上對少年所為觸摸舉動，具有性騷擾之意圖及犯意。

法官認為，除配偶、情侶外，一般人難以碰觸他人之大腿，且依我國一般正常社交禮儀，大腿並非他人所得任意碰觸之身體部位，倘他人未經本人同意而刻意加以碰觸，足以引起本人之嫌惡感，且大腿應屬身體隱私處無疑。少婦觸摸舉動非符男女一般社交禮儀，且不當觸摸手部及大腿內側之舉動已造成少年驚嚇、嫌惡及受辱之感受。法官對此依成年人故意對少年犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處拘役50日。全案可上訴。