【政新鮮】綠營切割黃承國是做樣子？ 謝龍介轟「做官的比黑道不講道義」

在2022年九合一台南市長選戰，打出漂亮一仗的國民黨台南市議員謝龍介，今天上午接受電台專訪時，除批評黑金治國情況嚴重外，被問到2024藍綠陣營誰能出線時，更認為，國民黨應該先找出能贏的人，再用遊戲規則幫他排除障礙；至於副總統賴清德也不一定能夠代表民進黨出戰，還需取得蔡英文總統的諒解。

被問到此次選舉心得時，謝龍介指出，這場選戰剛開始他就充滿信心，因為理解翻轉的重點，在於農漁能翻轉，整個就會翻轉，因為許多北漂民眾都出自農漁區，但國民黨長期在這塊拿不到3成，馬英九也才拿28％，此次他在北門逆轉勝贏1000多票，這應與太陽能光電有關；學甲、七股也都拿超過4成；麻豆雖輸5000多票，但拿近35％，麻豆能翻轉整個就會翻轉，他到麻豆開了9場說明會，得票率比補選成長5％，代表不是不可能翻轉，只要關心農漁就有可能翻轉，農民不是要撒幣補助，應該替他們解決供銷問題。

謝龍介表示，選前有人說他不可能贏，什麼資源也沒有，但他自認會贏，因為以前國民黨掌握絕對權力，還是會失去政權；人民渴望民主的發展，這是中華民國最大的裝備武器，只有民主成熟地發展，中國大陸政權才會不得不正視。選舉的能量是累積的，此次他本來設定43％就會贏，也拿到達標的43.4％，可惜其他3名候選人拿不到原本預估的15％才失敗。

針對學甲88槍問題，謝龍介也說，開了88槍之後，民進黨內有一派要求盡快破案，另一派不要；開槍原因有人說是爐碴，也有人說是光電問題，甚至扯上議長選舉，這代表民進黨內擺不平，黑金治國由此可見，台南市也是如此，因為已經被黑金控制。

謝龍介還認為，槍擊案後警政署展開全國大掃黑，雖有殺雞儆猴的效果，但如果親綠黑道不掃，就會逼黑道更靠近綠營。國民黨訂有排黑條款，若民進黨也要，那要推動修憲嗎？「不要說一套做一套」，轉移焦點並不會改變黑道治國的現況。目前綠在立法院掌握多數可修法，要修法就直接修。像國民黨在苗栗就是這樣，雖然對議長鍾東錦不公平，但國民黨不能開先例，要符合人民的期待。

被問到2024國民黨的遊戲規則，謝龍介則強調，目前還沒有出來，但國民黨中常會的公信力尚嫌不足，黨要有智慧，應該先協調、做民調，經過綜合考量後，找出能贏的人，再用遊戲規則幫他排除障礙。黨主席此時不妨拜會黨內一些領導人，先取得共識，不要急著提辦法，像此次提名王鴻薇選立委就是最好的例子。

至於民進黨2024賴清德會出線嗎？謝龍介說，「還不一定」，因為賴清德與蔡英文總統還有心結；賴應先取得蔡的諒解，按理副總統不能有這樣的聲音，選黨主席就擺明是竄位，但若賴清德此時不接受挑戰，黨權旁落，日後提名就有變數，畢竟早晚都得一戰，早一點整合比較好，南流、北流先整合，再整合正國會，就有利於大選。