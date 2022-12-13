達麗(6177)今(111)年度有兩筆大案貢獻營運，又有美國售地獲利挹注，全年度營收及獲利可望聯袂成長，明(112)年完工金額上看192億元，業績可望飆出新高峰！

達麗今年度有兩筆個案貢獻營運，包括總銷16億元「達麗漾CITY 2」及48億元「達麗居山」，另外，處分美國土地獲利已經入帳，法人看好今年度營收及獲利可望同步成長。

今年度推出三筆個案，包括總銷46億元的台中冶翠案，選前進場，已售約6成、總銷76億的台南松丹達麗，11月剛推出，已售約2成、總銷40億元的高雄岡山達麗雙子星，11月推出到現在，已售3成。

達麗明年度完工金額將高達192億元，包括總銷41億元「陽明大苑」、總銷17億元「達麗J12」、30億元「達麗上東京」、64億元「達麗創世紀」、40億元「達麗國家強棒」。

至於明年度推案量將達162億，包括總銷35億元的北投軟橋段、總銷77億元的台南歸仁國家強棒武東二、總銷50億元的高雄橋頭後壁田三案。