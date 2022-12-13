星宇航空(2646)指出，隨客運需求轉強，11月旅客人數較上月增加8成，而12月整體座位數較11月成長2成，訂位量較11月成長4成以上，緊接著過年旺季，預期1月座位數合計再成長近3成，明年營運復甦可期。

星宇11月營收為6.20億元，月增率62％，年增率752％，已連續7個月雙率正成長。其中，客運營收為4.69億元，月增84％，年增1716％，受惠邊境管制鬆綁，旅運動能自10月開始回溫，11月旅客人數較上月增加8成，尤以日本線成長最為強勁。貨運營收為1.22億元，月增12％，年增183％，隨貨運市場需求放緩，星宇航空善用增加的客機貨艙空間穩定增加營收。

前11月累計營收為23.97億元，年增243％。其中，客運累計營收為14.57億元，增幅418％，貨運累計營收為8.09億元，增幅131％。

隨客運需求轉強，12月整體座位數較11月成長兩成，訂位量較11月成長4成以上。緊接著為迎來農曆春節旺季，曼谷自2023年1月20日起增至每日2班直飛，視市場熱度增加航班次。同時，星宇航空看好明年旅遊復甦，預計1月13日開闢台北-河內航線、1月17日開闢台北-宿霧航線，使東南亞航網更臻綿密，1月座位數合計再成長近3成。

星宇12月將交付2架A321neo，屆時13架A321neo將全數到位，另外，A350-900新機自10月底引進後已開始緊鑼密鼓進行籌備作業，預計明年初將首度亮相並投入區域航線營運，大幅增加運能及派遣彈性。