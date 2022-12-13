衛福部桃園醫院護理師林姓女子，值大夜班時以醫師名義為病患開藥、注射鎮定劑，她還為自己開藥，刑事部分她遭依違反醫師法判刑9月，緩刑2年確定。衛福部移送懲戒部分，懲戒法院將林女判決休職6個月。可上訴。

林姓女子在2017年1月1日轉任公職護理師，但她在2012年就曾未經醫師同意，擅自使用醫療作業系統開立處方，自行使用，也曾在值大夜班於無醫令之情形下，擅自取用藥品為病人注射管制藥品，經與護理科督導長及護理長會談後，她坦承犯行並切結書。

不料，林女在2020年5月21日及6月24日又利用擔任門診護理師之機會，未經醫師同意，分別利用醫師名義在醫療作業系統自行開立處方，偽造醫囑及處方箋電磁紀錄，並持該醫囑等紙本向不知情之桃園醫院員工辦理批價作業，取得藥物為自己醫療。

2020年她使用醫師醫療作業系統帳號密碼自行開立處方，偽造醫囑及處方箋等電磁紀錄，並列印電磁紀錄紙本，持向不知情之桃園醫院員工辦理批價作業取得藥物自行使用，門診護理長發現並報告護理科主任與之進行會談後，由政風室人員陪她到廉政署自首。

刑事部分，法院考量林女犯後坦承不諱，擅自開藥、注射等都是基於減輕患者疼痛立意，為自己開藥則是因病鋌而走險，尚屬可憫，判處有期徒刑9月，緩刑2年，期間須參加法治教育2場確定。行政究責部分，她遭判處休職6月。