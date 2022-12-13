小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。自行車產業高庫存炸鍋！全球自行車產業龍頭巨大集團日前無預警發信給協力供應鏈，提及自行車市場疫後一夕崩解，造成庫存飆高、創下1970年代以來首見，要求供應鏈自12月起至明年3月，將貨款票期展延45天、共體時艱。由於巨大為國內自行車龍頭，票期展延是否引發同業跟進，引發市場矚目。

不料，巨大這封內部信件卻被供應商有意無意的外流，由於巨大選在年關之際要求延票，確實讓部分供應鏈私下抱怨連連。巨大認為，對於供應鏈的抱怨可以理解，但因為這封信的外流，造成外界諸多揣測，巨大則深感遺憾！

【1】庫存炸鍋 巨大票期展延

巨大高庫存引發炸鍋事件，起因於，一封署名巨大集團全球製造中心製造長顏清鑫的內部信件，日前主動發送給上百家供應鏈，信件提到，隨疫情之逐漸散去，在世界各國之逐漸解封下，自行車之爆發潮亦如雪崩一般，一夕崩解，市場庫存之高，創1970年代至今紀錄。

【2】史上最慘 六大壽險11月全虧

史上單月最慘。11月新台幣兌美元急速升值1.3元、單月升幅逾4％，壽險業逾21兆元的國外投資部位，出現鉅額匯損，拖累獲利，六大壽險公司11月單月全數虧損，合計單月稅後虧損401.72億元，創下壽險史上單月最大虧損金額。

【3】央行15日理監事會 估升息半碼

中央銀行15日將舉行第四季年終理監事聯席會議，市場預期當天凌晨美國聯準會（Fed）將發布升息2碼（1碼是0.25個百分點），根據本報對金融業者的問卷調查結果顯示，100％認為央行延續「緊縮」政策不變，其中95％認為央行會再升半碼、另也有5％估央行會暫停升息。

【4】彭双浪：友達將赴北美設廠

友達董事長彭双浪12日表示，友達在車用面板領域是全球前兩大供應商之一，因此一定會前進北美設廠，明年會定案、預計2025年量產。不過對於市場狀況，他直言，消費市場放緩還沒有完全恢復，就看年底旺季銷售有沒有達到預期，如果有的話，通路庫存下降，明年上半年就會慢慢恢復。

【5】超級央行周 美歐升息將不同調

超級央行周本周登場，包括美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）與英國央行都將召開決策例會，鑒於通膨走勢不同調，美國與歐洲央行的升息策略也將出現分歧，美國將放緩升息步調，對於美元將是一大利空。