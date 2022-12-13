周杰倫先前睽違六年推出新曲《最偉大的作品》，日前更現身力挺好友林俊傑的演唱會驚喜上演雙Ｊ合體，然而即將要開始舉行世界巡迴演唱會的他，也積極節食瘦身，好友劉畊宏在昨（12）日也曬出零修圖合照認證瘦身成果，但卻遭昆凌一句話拆台。

劉畊宏昨（12）日在微博上發文表示，原想找周杰倫夫婦一起到卡達看世界盃，但卻碰上周杰倫要開演唱會「不過這次碰面，親眼見證他有瘦了..吃晚餐時很節制，昆凌還笑問他是不是因為我在才這樣…險被拆台」更附上一張與周杰倫夫妻的合照，最後強調「圖沒修..你們自己看」。

劉畊宏認證周杰倫瘦身成果險遭昆凌拆台。（圖／截圖自劉畊宏微博）

貼文曝光後，網友紛紛留言「没修圖都這麼帥」、「真的瘦了嗎？我不信建議來開演唱會給我看看」、「瘦了，期待新加坡演唱會」、「杰倫真的瘦了，是不是劉教練的功勞」、「瘦了瘦了」。

然而，周杰倫7日在IG上曬出自拍照發文寫下「我真的「瘦」夠了」幽默發言讓粉絲笑翻，其實他在11月中所舉辦「周杰倫線上哥友會」中，就有發現他其實明顯比過往瘦了一圈。