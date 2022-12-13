大陸43歲女星秦嵐曾在《還珠格格3》飾演溫柔賢淑的陳知畫，被瓊瑤讚譽為「天上一顆星，人間一滴淚」；2018年她以《延禧攻略》的富察皇后一角再度翻紅，人氣不斷攀升。而過去曾與男星黃曉明有過一段情的她，已單身多年，近日卻傳出新戀情，而且對象不僅小她10歲還與楊冪有關係，在網路上掀起熱議。

根據大陸狗仔的直播爆料，近期因演出《關於唐醫生的一切》而受到矚目的秦嵐，在劇中與飾演暖男麻醉醫師的小10歲男星魏大勛，有不少精彩的對手戲，而兩人也疑似因此擦出愛的火花，被人目擊在三亞約會，似乎已經在一起一段時間，大陸狗仔甚至透露兩人還有其他親密的影片尚未曝光，引起網友關注。不過，對於狗仔的爆料，雙方都尚未做出回應。

事實上，秦嵐過去曾與黃曉明有過一段3年情，她在2003年接演瓊瑤《還珠格格》後知名度大漲，更因戲結緣初戀黃曉明，甚至戀愛進展到論及婚嫁的階段。據傳，黃曉明曾因車禍重傷住院，秦嵐還為他向劇組告假7天，無奈最終於2006年分手，黃曉明則在2015年與女星Angelababy風光大婚。後來秦嵐雖又與大陸導演陸川交往，還義務性的幫男方拍攝作品，甚至曾向秦嵐求婚，但當時的秦嵐坦言不願因一時衝動而結婚，因此最後還是分手收場。