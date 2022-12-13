1126九合一選舉，台北市長由國民黨蔣萬安搶下57萬5590票當選，民進黨陳時中僅拿到43萬4558票，大輸14萬票。陳時中認為，數位中介法一事，導致民進黨在網路作戰上綁手綁腳，認知戰完全失敗；而談到兩岸問題時，他則說大陸若是封鎖台灣海峽，貨櫃船要進來時，美軍只要派船艦伴航就好，「中國真的要把他擊沉？你打死我我也不信！」

民進黨在此次九合一選舉大敗，選後陳時中挨用錯人、神隱不檢討等，他則在11日時回應，說選後有陸續參加活動，如嘉義就已去了2次，頻率算很高。但其實除了嘉義之外，陳時中7日還接受民進黨彰化縣議員當選人黃柏瑜邀請，在其辦公室舉辦見面會。

陳時中在該場見面會中提到，數位中介法其實是對的事情，但該法一出來就被打成要言論管制，雖然最後政策上決定把該法撤下，但那種印象已經留下，導致民進黨後來在網路作戰上綁手綁腳，在這次選舉中對於認知戰地處理完全失敗，狂嗆「這次國民黨在打認知戰的時候，沒有像以前要補到風、捉到影才會講，風跟影都國民黨自己做，所以相對我們就弱勢很大！」

「哪裡有所謂的箝制言論自由？」陳時中強調，美國也在訂相關法律，「我想，數位中介法的名稱可能需要修改一下，需要做更清楚的界定。」

而談到兩岸關係時，陳時中首先指出，國民黨以前一直在分化外省人與台灣人，加深雙方的仇恨值，「這點我對國民黨很不滿意！」他表示，大家都是住在台灣的人，若真的有炸彈打過來，不會分外省或台灣人。

「台灣海峽是一個非常強的屏障。」陳時中說，與烏克蘭、蘇聯之間有很長的邊界不同，台灣與大陸之間是台灣海峽，雖然有人會擔心大陸是否會把台灣海峽整個封鎖，但他認為這是想太多，「今天一艘貨櫃船要進來，美軍就派2艘巡洋艦跟著進來就好了啊，你真的要把他擊沉？中國真的要把他擊沉？你打死我我也不信！」