近日，在各大社群平台上瘋傳一位記者的絕美照片，在網路上掀起熱議，就有網友起底女神的真面目，更找出她的IG。對此，記者本尊也受寵若驚的回應：「雖然照片終歸是照片，但還是謝謝大家喜歡。」

在電視新聞業中，除了台上備受矚目的主播群容易引發觀眾們的爭相討論外，在外奔波挖新聞的記者們，也有可能因為一次的出鏡，而成為話題焦點。近日，在抖音、臉書、巴哈姆特、PTT等社群平台上，就瘋狂出現有關於一位任職於年代新聞的社會線記者「周俞」的照片以及討論文章。其中，由於一張新聞播報畫面的截圖中，她的穿搭意外展現出她的好身材，傲人的曲線以及纖細的腰身，引發網友熱議，更有人挖出她的IG，使她的粉絲數在短短時間內突破上萬人。

對此，周俞也被這熱潮給嚇到。在昨(12)日在IG上以限時動態感謝網友們的喜愛。表示：「我僅是一個跑社會線的小記者，能受到大家的喜愛真的很感謝。」此外，她不忘展現對於工作的熱忱，指出：「未來大家可以向我分享各位所看到的不公不義事件，讓我們憶起為捍衛人權而努力。」

事實上，周俞也害羞自嘲：「照片終究是照片，我是普妹，還是希望大家可以多多關注在我的工作表現。」對此，網友們紛紛在她IG上的貼文中留言，表示：「明明就很美」、「多曬一點沒有口罩的照片」、「羨慕有這麼多的快樂碎片。」