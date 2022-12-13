王毅視頻會晤韓國外長朴振指美方行徑損害中韓等國利益，是國際規則破壞者。（大陸外交部）

中國外交部網站13日消息，中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅12日同韓國外長朴振舉行視訊會晤，批評美國行徑損害中韓等國利益，是國際規則破壞者。

王毅表示，不久前，習近平主席同尹錫悅總統在峇里島成功會晤，為中韓關係下步發展明確了方向。當前國際地區形勢複雜演變，中方願同韓方一道，切實落實兩國元首重要共識，推動中韓關係繼往開來，行穩致遠，更好造福兩國和兩國人民。

王毅介紹了中共二十大主要成果和重大意義，強調中國將繼續堅定不移走和平發展道路，堅定奉行對外開放基本國策和互利共贏開放戰略，這對各國來說都是重大利多，也將給中韓關係發展帶來新機遇。

王毅表示，今年是中韓建交30周年。中方願同韓方堅持睦鄰友好大方向，加強戰略溝通，聚焦合作共贏，推動中韓關係健康穩定發展，保障產供鏈安全暢通，維護國際自由貿易體系，加強在區域和全球性問題上的協調合作。

王毅就美國制訂《晶片和科學法》、《通膨削減法》以及拒絕WTO裁定美方違反世貿規則表明了立場，強調美方行徑明顯損害包括中韓在內各國正當權益，再次證明美國恰恰是國際規則的破壞者，而不是建設者。各國應站出來，共同抵制這種逆全球化陳舊思維和單邊霸凌，共同維護和踐行真正的多邊主義。

朴振表示，韓方祝賀中共二十大成功召開，期待中國繼續繁榮發展，為促進東北亞地區和世界和平與穩定作出更大貢獻。韓方積極評價兩國元首不久前在峇里島舉行的雙邊會晤，認為這次會晤是雙方基於相互尊重與互惠開啟韓中合作新時代的里程碑。韓方願同中方共同落實好兩國元首重要共識，加強高層交往溝通，深化經貿合作，促進人文交流和民間交往，推動兩國關係不斷向更高水準發展。

雙方還就朝鮮半島局勢及共同關心的國際地區問題交換意見。