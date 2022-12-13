台灣女歌手許茹芸出道多年，以獨特的「芸式唱腔」著名，1990年代還和張惠妹、李玟被列為「台灣歌壇三大天后」，行新作品也都能創下驚人銷量。她跟女星梁詠琪是交情要好，是演藝圈著名的好閨密，但因為疫情，兩人足足有3年沒有見面，最近她在陸綜《時光音樂會2》遇到梁詠琪，兩人終於見面，喜曬合照，而兩人私下的真實狀態也隨之曝光。

許茹芸昨日在社群平台上曬出同框梁詠琪的照片，只見兩人緊緊的相擁，面對鏡頭露出燦爛的笑容，梁詠琪帶著一頂畫家帽，俐落的短髮讓她看起來像個巴黎女郎，而因為浪姐再度火紅的許茹芸，看起來優雅美麗，完全看不出兩人的年齡已經快到半百，臉上毫無歲月的痕跡。

許茹芸因為疫情，已經有整整三年沒有看到好友梁詠琪，她忍不住興奮透露自己飛奔抱住梁詠琪表示：「見面的那一刻，直接以小跑步飛奔兼彈跳的狀態來個大擁抱……整整三年……時間（終於）遇上，我們！！」許多網友也紛紛留言，「用跑得太可愛啦！」、「兩位女神好美」、「Gigi是不是半蹲着摟着你的老婆」、「等一下，這個身高好像不太對」、「終於等到合照啦兩位最美麗的姐姐」