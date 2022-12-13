大陸商務部證實向WTO起訴美方對中晶片出口管制。（觀察者網）

大陸觀察者網13日報導，據中國商務部網站12日晚間11時許消息，大陸商務部條法司負責人就中國在世貿組織起訴美濫用出口管制措施限制晶片等產品貿易發布「答記者問」指出，就中國針對美國對華晶片等出口管制措施，於12日在世貿組織提起訴訟提問，商務部證實，中國將美國對華晶片等產品的出口管制措施於12日訴諸世貿組織（WTO）爭端解決機制。

大陸商務部稱，美方近年來不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則，違背基本經濟規律，損害全球和平發展利益，是典型的貿易保護主義做法。

大陸商務部表示，中方在世貿組織提起訴訟，是通過法律手段解決中方關注，是捍衛自身合法權益的必要方式。我們希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂晶片等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球晶片等重要產業鏈供應鏈穩定。