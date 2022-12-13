入冬首波寒流周六來襲，最低溫恐下探4度，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學回憶起6年前的霸王寒流，當時全國醫院的急診室都被流感病人塞爆，讓他至今夢到都會驚醒，真的非常可怕，呼籲民眾盡快接種流感疫苗，。

謝宗學昨在臉書上發文表示，2016年初霸王級寒流襲擊台灣，之後A型流感和B型流感大爆發，不管是成人或兒科的染病人數都暴增，然後接著就是農曆春節假期，全國各大急診室被流感病人塞爆，相信有經歷過2016年春節假期急診的人，到現在一定仍會印象深刻。

謝宗學指出，過去2年沒有流感疫情，但如今口罩鬆綁、寒流襲擊台灣，接踵而來的耶誕節、跨年連假與春節假期等，都提供了流感病毒快速滋生的條件，建議還沒打流感疫苗的人快點接種，有公費接種疫苗資格的人絕對不要放棄機會，沒公費接種疫苗資格的人可以自費接種疫苗。

謝宗學表示，跟新冠肺炎疫苗類似，流感疫苗基本上是修飾病程、防止重症，沒有辦法完全預防感染，所以這個冬天，建議大家口罩還是盡量配戴，減少流感傳播。因為2016年兒童急診壅塞的慘況真的十分恐怖，過去6年有時做夢回到當年的場景，驚醒後都是一身冷汗，真心祈求不要再次體驗。