知名作家吳淡如最近跟苦苓因代筆風波陷入口水戰，昨(12日)在苦苓宣布休戰後，事情暫時告一段落，而號稱身價2億，在台灣、日本等地都有豪宅的吳淡如，近日上廣播節目首度吐露近年來的版稅收入，直言為了這件事特別請會計查了近10年因著作得到的版稅，其實遠比全盛時期的10分之1還要少，說穿了根本少之又少。

吳淡如先前開砲回應疑似被苦苓影射找人代筆的疑雲，強調自己從書籍到銷售業配文案都自己寫，並反省為何會遭人這樣指控，她澄清大概只有15年前發行一本《聰明女人學投資》是跟一位女企業家聊基金投資，請人整理訪問，《人生實用商學院》也有請人整理音檔，而她的習慣是連二校稿，都改了三、五萬字，不管哪一本書都一樣。

吳淡如更說，自己從小就愛寫作，「寫作讓我可以遠離這個繁瑣無趣的世間瑣事，寫作是我畢生的愛好。到目前也沒寫出什麼太好的成就，沒有得過什麼獎。我只是喜歡寫」，她明白對方沒有指名道姓，但她的個性就是不喜歡隱忍，「按照經濟學的賽局理論，一味地忍耐，也只會讓別人越來越軟土深掘。所以乾脆把話說明白」。

對於外界質疑吳淡如的時間管理，她更索性宣告之後會在臉書連載她的小說，「我的不純粹黑色喜劇小說，每天我會發1000字」，並希望外界不用再通知她對方又說了什麼，「半年內沒時間陪磨牙」。據《聯合新聞網》報導，她在廣播節目表示，最近版稅約少於巔峰時代的10分1，歷經這件事她不遺憾，反而慶幸人際關係學到了一課，人生時間有限，合之則來，不合則去。