虛擬貨幣平台FTX破產風暴引起全球震撼，留下超過80億美元的資金缺口，事發後創辦人Sam Bankman-Fried仍趴趴走到處接受媒體訪問，讓不少受害者相當憤怒，如今傳出Sam Bankman-Fried已經在巴哈馬被捕，接下來美方可能將他引渡回美受審。

綜合外媒報導，巴哈馬當局根據美國紐約南區聯邦地區法院提供的起訴書，應美國政府的要求逮捕Sam Bankman-Fried將他繩之以法。巴哈馬司法部則公開表示，接到美國方面通知，已對Sam Bankman-Fried發起刑事訴訟，接下來美方可能會提出引渡回美的要求。

FTX為全球第二大虛擬貨幣交易所，但因公司出現擅自挪用客戶資金，進行槓桿操作時更錯估風險等狀況。FTX的客戶資金與旗下虛擬貨幣避險基金Alameda Research的資金混在一起，因此當Alameda Research爆出資金危機時，客戶要求兌現也無法償還，進而引發一連串資金風暴，最終面臨破產。

FTX留下超過80億美元的資金缺口，光是台灣就有約30萬人受害，損失金額上看超過新台幣150億。