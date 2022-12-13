歷史補教名師兼YouTuber呂捷，曾跨界主持《呂讀台灣》、《攔捷新聞》等節目，平時也會在個人社群平台分享日常，近來收到網友私訊透露遭到網路霸凌，導致每天以淚洗面，希望尋求協助，對此，他也分享曾經歷霸凌四階段，甚至還被酸民稱作是「淫師」，不過如今已從「無感變成享受」。

呂捷表示先前常遭網友謾罵，無論什麼難聽的話都有，舉凡職業、長相、身材、出身，甚至連笑聲都可以罵，更有人直接辱罵他是「淫師」，對此，他表示網路世界就是這樣，一堆人躲在ID後面，用尖酸刻薄語言當武器刷存在感，卻也讓他從最初的難過、憤怒，開始逐漸無感，最後反倒變成「享受」，好在自己也沒什麼時間回覆網友留言，否則可能比警察局還忙?

呂捷回憶起2014年8月時，一段被稱作「水肥車」的上課影片被PO上網，便在網路被罵翻，加上網友用字遣詞更是超乎想像的難聽，甚至還會弄上許多莫須有罪名，便首次體會到網路霸凌的可怕，沒想到事隔多年後，曾經謾罵他的政治小網紅竟主動道歉，當時他僅笑笑表示：「那個時候罵我的人多了，沒事沒事」。

如今重啟YT頻道，就見網友留言：「呂捷很不好相處」，小編便詢問他是否要回應?對此，呂捷表示：「我根本不認識他!還有…我為什麼一定要跟你好相處，你算根毛啊」，霸氣回應讓網友極度讚賞，紛紛留言：「酸民出張嘴也扛不起責任，一群只會以自我為中心出發的」、「水肥車的影片為啥要被罵? 我覺得那影片精彩到爆炸耶」、「我是因為水肥車事情才變成呂捷老師粉絲」。