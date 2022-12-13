麥當勞因應各國飲食，餐點口味也會調整，來自烏克蘭的正妹Tanya表示，初次到台灣吃麥當勞，發現沒有奶昔和櫻桃派，直言「真的很失望」，台灣麥當勞眾多品項中，她最喜歡玉米濃湯，她說這是烏克蘭沒有的，「我確定烏克蘭人也會喜歡」，她也大讚台灣麥當勞會做垃圾分類，店員服務親切。

不要鬧工作室昨（12）日於YouTube上傳最新影片，Tanya表示，第一次吃台灣麥當勞很失望，因為她很喜歡奶昔，但台灣已停賣，另一項她熱愛的品項櫻桃派台灣也沒有賣，她說櫻桃派在烏克蘭是極受歡迎的商品之一。

Tanya指出，烏克蘭麥當勞賣的派口味較多，包括巧克力、藍莓、焦糖和奶油等，薯條的鹹度也比台灣重，最特別的是還有「湯匙形狀」的薯條，方便用餐者可以挖醬料吃。

Tanya表示，雖然她喜歡吃的餐點在台灣都沒有販售，但台灣麥當勞眾多品項中，她最喜歡的是玉米濃湯，「這是烏克蘭沒有的，我確定烏克蘭人也會喜歡這個。」另外她還說，台灣麥當勞最棒的地方是有垃圾分類，且有些店員還會說英文，給她看英文版菜單，大讚台灣麥當勞店員親切。