《中國青年報》13日報導，大陸國務院聯防聯控機制綜合組發布「新十條」後，天津大學空中課堂線上近日邀請大陸「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮，就如何應對疫情問題為師生答疑解惑。他告訴年輕人，抗疫精神是一筆無比寶貴的精神財富，過去三年總結的很多行之有效的經驗依然適用，一定要有信心打好最後一仗。

張伯禮認為，「走小步、不停步」不斷優化防控策略是一種比較穩妥的方式，是為了最大程度保障人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。他同時提醒，「我們的國家太大了，各地情況都很複雜，Omicron感染的情況也很複雜，現在的著眼點要放在做好充分準備，特別要關注老年群體等弱勢群體」。

「新十條」發布後各地出現一定疫情上揚，張伯禮表示，還需要繼續更密切觀察，一是看病毒下一步怎麼變異；二是要觀察臨床的症狀表現。

他解釋說，新冠病毒感染者一般分三種情況，第一種情況，感染新冠病毒後肺裡出現了炎症，「通過CT看到肺裡邊有條索狀的，甚至叫白肺，一般就是肺裡有炎症，這叫新冠肺炎。」

Omicron病毒的感染者中，有近半數出現的是上呼吸道的症狀，包括嗓子疼、咳嗽，也有的出現肌肉疼、渾身沒勁兒，但是沒有出現肺的症狀。張伯禮認為這應該稱為新冠病毒感染以後引起的上呼吸道炎症，「不應該叫肺炎」。

此外還有一些感染者，「是一點症狀都沒有，也不發燒也不頭疼，什麼症狀都沒有。」如果是這樣的無症狀感染者也應注意，「你沒有症狀，但是有傳染性，可以傳給別人。」

從臨床來看，如果出現上呼吸道症狀，完全可以治療，一般3天到5天，這些症狀都會明顯減輕甚至消失。

「即使確實有了肺的炎症也不要緊，從我們3年總結的經驗來看，肺的炎症通過積極治療都能康復。」張伯禮說。

事實上，從新冠肺炎疫情出現之初，張伯禮就是最早關注並投入康復治療研究的專家，他在武漢開設了新冠肺炎患者的康復門診並建立了管理的平台。2021年年初，石家莊疫情暴發時，他又衝到一線參與救治並始終關注患者的康復情況。

「可以說，第一代和第二代病毒感染者在恢復以後，有部分人出現了一些症狀，但是比外國很多人的表現要輕得多。」張伯禮說，第一代病毒感染者中，一些人的後續表現主要是乏力、倦怠，有些人咳嗽、憋氣、食欲不振，更多的是失眠出汗，甚至還有脫髮的，也有少數人出現了嗅覺味覺減退。

第二代病毒也有上述類似的表現，但是比第一代病人要少一些。「到了Omicron，出現這些情況的人很少了。」張伯禮說，Omicron病毒感染者的症狀輕了，後遺症現在看來沒有什麼或是很輕的。

即將到來的寒假該如何盡可能避免感染新冠病毒？張伯禮提醒大家，過去三年總結的很多行之有效的經驗，依然適用。比如在日常生活中要保持社交距離，戴口罩，勤洗手，不聚集，少聚餐。

張伯禮認為，最好的預防就是心態，不要總是特別緊張、焦慮、恐懼，要吃好睡好，多喝水、不熬夜。

對於新冠病毒感染治療方面，張伯禮表示，陽性患者應早發現、早用藥、早治療。「治療普通感冒的藥物都可以。」張伯禮建議，使用治療感冒的中成藥時，可以採用「首用加倍」的原則，起效更快。他同時表示，不一定非要搶購之前推薦的「三藥三方」，或是迷信某一種藥物，「其實很多藥都有效，辨證論治即可」。

作為大陸首批掛帥出征逆行武漢的專家，三年來張伯禮始終奮戰在抗疫一線參與臨床治療，並通過大量研究為防疫決策提供意見建議。他感慨，中國防控政策一步步調整，都是以人為本的，「我們的黨和政府確實關心全國老百姓」。

在與第一代病毒鬥爭時，中國採取了嚴格封控措施，「保證了幾億人不被感染、幾十萬人不死亡，還維持了經濟發展和社會穩定，為我們爭取了那麼長時間總結了治療經驗。」

「三年抗疫，我們有得有失，總結抗疫精神，更是無比寶貴的精神財富。」張伯禮說，大家增強了信心，也考驗了舉國上下眾志成城克服困難險阻的能力，「大家對我們的黨更加熱愛，對我們的國家的治理能力有了更深的體會」。

同時他也清醒地提出，「我們對病毒的認識太粗淺了，要加大對病毒的研究」。

過幾年會不會出現新的病毒？如果再出現怎麼辦？現在如何未雨綢繆及時做好應對？他提醒大家，「現在就要做好充分的準備」。

張伯禮期待能培養更多的醫學生，「拉出去打、能打勝仗」。在藥物研發方面，他認為要對抗病毒藥物做好準備，建好資料庫及高通量的篩選模型，「只要知道病毒的結構，立刻能夠篩選出有效的藥來，提高應對能力」。

「經過一次疫情的歷練，若干年後，你們長大了、成熟了，這是一段難忘的經歷。」他語重心長地對大學生說，正因為這段經歷，我們對生活更加熱愛，對身體的健康多了一份瞭解。「曙光就在前面了，所以我們一定要有信心，打好最後一仗，取得全勝。」。