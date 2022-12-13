自行車大廠巨大昨日公告延交應付帳款45天，利空衝擊今(13日)開盤不到5分鐘隨即亮燈跌停，殺至每股202元，委賣張數逾300張，但盤中跌停打開，跌幅縮至約7%。巨大暴跌同時拖累其他自行車族群股價慘綠，包括美利達、愛地雅、日馳、利奇、桂盟等盤中跌幅均逾5％。

巨大集團上周發信給協力廠商，內容提到隨著疫情散去，自行車產業現在面臨雪崩，市場庫存之高，是1970年代以來前所未見，並強調自本月至明年三月出貨至巨大之貨款，將延長票期至45天，引發市場恐慌。

巨大集團昨日緊急出面滅火強調，目前公司營運無虞，請外界無須擔心，預計明年上半年，庫存可逐步回歸正常水位。巨大提到，剛於11月24日宣布完成現金增資與可轉換公司債67.5億元，營運資金正常。

巨大股價開低後一度重挫至202元跌停價，不過盤中跌停打開，截至上午10點15分，跌幅縮小至7%左右。