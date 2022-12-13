長園科(8038)11月合併營收為4779.3萬元，月增1.07倍，創下單月歷史新高，長園科加速擴增鋰鐵電池產業應用範疇，目前已與多家國內外大廠洽談合作機會，長園科表示，2023年營運可望優於今年，早盤股價強勢大漲逾7%。

受惠於半導體產業客戶對公司UPS不斷電鋰鐵電池系統需求持續增溫，在出貨排程與安裝進度如預期下，長園科實業11月合併營收為4779.3萬元，月增1.07倍，年成長1739.61%，創下單月歷史新高，累計1至11月合併營收為1.53億元，較去年同期成長150.27%；長園科表示，隨著主要半導體產業客戶汰換裝機持續推展，有機會挹注公司整體營運保持向上成長態勢。

根據材料世界網最新文章” 鋰離子電池正極材料發展趨勢與重點”中指出，近年來鋰離子電池正極材料發展隨著三元素材料(以下簡稱NMC)鎳元素添加量增加，安全性問題持續受到挑戰，目前國際已包括電動車品牌廠、半導體廠等開始推動鋰鐵體系(以下簡稱LFP)技術，由於LFP相較於NMC結構較為穩定，在充放電過程中，比較不會發生因結構崩壞而使易燃氣體釋出，產生熱失控安全性疑慮，因此鋰鐵電池的滲透率持續提升，預估未來在2025年全球LFP與NMC的需求量將達到近1:1的態勢，約107.34萬噸：134.75萬噸，可見鋰鐵電池已悄然成為市場主流，創造長園科有利的業務發展空間。

長園科今年前3季稅後虧損為3490萬元，每股淨損為0.59元，展望2023年，長園科表示，除既有客戶訂單外，公司加速擴增鋰鐵電池產業應用範疇，助力公司業務接單，目前公司與多家國內外大廠洽談合作機會，可望為中長期營運帶來正面挹注。