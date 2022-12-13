新北市今年投入2.4億建置校園網路基礎建設，並攜手凱擘大寬頻、台灣大寬頻等有線電視業者，一年內完成全市310校2G光纖網路布建，無論小型、中大型學校皆可輕鬆使用網路，優化數位學習成效。

此次透過「新北市校園網路全面升級計畫」，結合凱擘大寬頻、台灣大寬頻等在地有線電視業者，全面升級校園網路頻寬至2G，讓學校內部及對外網路都能暢通無阻，解決過去師生在使用平板學習上，常因頻寬不足導致網路傳輸過慢、無法同時使用多台平板等疑慮，現在老師不僅更有動力透過創新數位教學，持續提升學生學習成效，也不必擔心學生使用平板受限，網路無死角傳遞至校園各處，使學習不卡關。

新北市學校「教學」與「行政」正逐步走向「數位轉型」，而高速網路則是不可或缺的必要條件。凱擘大寬頻表示，相較以往多以家戶為服務對象，凱擘近年更積極拓展產官學合作機會，這次很榮幸能共同為新北市教育盡一份心力，提供優質光纖網路服務至校園，力助都市及偏鄉地區學校和學童都能享有高速網路，弭平數位落差；同時改善校內網路品質，促使學習活動、研究及行政作業都能夠更加順暢，讓學子們透過網路與世界同步。