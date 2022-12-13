在投資人等待最新的通膨數據和聯準會利率決議出爐之際，受微軟、波音和輝瑞上漲帶動，周一美股主要指數全面收高，收復前一周的部分失土，並都創下自11月30日以來最大單日百分比漲幅。道瓊指數漲逾500點，自12月2日以來首次站回34,000點大關，標普500指數和那斯達克指數均漲逾1%，儘管媒體報導日本和荷蘭擬配合美國政府擴大對中國的半導體出口禁令，但費城半導體指數仍然勁揚逾2%。

波音股價大漲，為道瓊指數帶來提振。媒體報導波音即將與印度航空敲定超級大單。

油價在連跌數周後回穩，帶動能源股急升。

一連串的併購消息也讓市場活絡起來。Coupa Software和Horizon Therapeutics各自宣布達成收購協議，股價分別飆漲26.7%和15.5%，成為周一表現最佳的個股之一。

微軟收購倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）4%股份，股價上漲2.89%，為三大指數帶來激勵。

此外，根據紐約聯準銀行所做的調查，11月美國消費者對通膨的看法轉為樂觀，亦有助美股反彈。

美國11月消費者物價指數（CPI）將於周二公布，交易員將從中尋找通膨確實正在放緩的跡象。同一日，聯準會將召開為期兩天的會議，且料將在周三宣布再次升息。市場普遍預期這次將升息50個基點，較前幾次會議的75個基點縮小。聯準會這次發布的最新經濟預測，以及主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上發表的談話，都可能成為美國央行未來幾個月政策動向的重要信號。

★主要指數

道瓊指數漲528.58點或1.58%，收34,005.04點。

那斯達克指數上漲139.12點或1.26%，收11,143.74點。

標普500指數上漲56.18點或1.43%，收3,990.56點。

費城半導體指數上漲58.19點或2.14%，收2,779.21點。

★消息

用來衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數（VIX）急升9.51%，收在25.00點。

紐約聯準銀行公布消費者預期調查報告，美國消費者對未來一年的通膨預測為5.2%，較10月下滑0.7個百分點，並創下2021年8月來新低。消費者對未來3年的通膨率預測從3.1%下滑至3%，對未來5年的通膨率預測從2.4%降至2.3%。

美國10年期公債殖利率由跌轉升，尾盤漲4.4個基點，報3.613%。30年國息漲2.9個基點，報3.579%。對利率動向較敏感的2年期債息漲5.8個基點，報4.388%。

布蘭特貨油漲2.5%，收在每桶77.99美元，美國期油漲3%，收在每桶73.17美元。

美國各交易所成交量總計為103.5億股，過去20日均量為104.9億股。

★分析

投銀Baird股票部門副董Patrick Spencer表示，眾央行本周將開始採取不那麼激進的立場，但周二公布的CPI數據至關重要，這是今年最後一個重要的一周，過了這周就沒有真正的催化劑了。如果 CPI是一個平淡的數字，我們就要起跑了，我們將迎來年底的反彈。但無論CPI數據如何，「通貨緊縮」的壓力都在升高，今年來原油價格是下跌的，鐵礦砂、木材和房價也下跌。他並表示，經濟衰退的關鍵通常是就業，而我認為就業將比人們所認為的更強勁。

BMO Wealth Management首席投資策略師Yung-Yu Ma表示，今天的走勢主要是上周大跌後的反射性反彈。在明天的CPI報告公布前，市場可能有些謹慎樂觀，也有些擔憂，雖然今天股市上漲，但仍可看到這樣的擔憂，事實上VIX指數大幅揚升。上周表現出色的歐洲股市周一下跌，而美國則反彈，顯示這是在信心不足下動盪的市場。強大的市場會有較好的一致性。

Cornerstone Wealth投資長Cliff Hodge表示，自上個月公布10月CPI數據以來，金融市況已大幅緩解，因此聯準會可能利用12月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議來拉回，我們認為市場在第一季後對利率過於樂觀，因此鮑爾可能會採取更為鷹派的論調，而點陣圖將顯示利率升至的高點和升息持續的時間都將超出期貨市場目前押注的水準。

Kace Capital Advisors常務合夥人Ken Polcari表示，對於明天出爐的CPI年漲幅，市場現在押注的是6字頭，而預期為7.3%，如果真的是6字頭，那將讓所有人為之一振，至少短期是如此。此外，市場將再次期待鮑爾出來發表偏向鴿派的論調，這將是一個巨大的錯誤，鮑爾必須停止釋出央行的立場將軟化或傾向鴿派的信號。