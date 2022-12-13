★類股

標普500指數11大類股全面收高，能源股漲2.49%，漲幅最大；其次為公用事業股漲2.27%、科技股漲2.17%。非必需消費類股收漲0.39%，漲幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢下跌2.77%，收在6,794.39點。

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果漲1.64%，微軟漲2.89%，亞馬遜漲1.64%，Alphabet漲0.52%，特斯拉跌6.27%，Meta跌1.03%，網飛跌1.51%。

道瓊指數成分股方面，波音漲3.75%，漲幅最大；其次為微軟漲2.89%。安進（Amgen）跌0.67%，是唯一收黑的個股。

主要晶片股全漲，輝達漲3.14%，超微漲3.03%，恩智浦漲1.97%，應用材料漲1.89%，德州儀器漲1.85%，高通漲1.81%，英特爾漲1.59%，美光漲0.87%。

★焦點股

特斯拉重挫6.3%，收在167.82美元，創下2020年11月來收盤新低。彭博社報導，該電動車大廠位於上海的超級工廠最快周一起縮短輪班工時，且由於生產線升級和需求下滑，上海廠將自本月底開始分階段停產，而這項項措施最長可能持續到明年1月。

微軟漲2.89%，收在252.51美元。該美國科技巨頭周一宣布入股倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group,LSEG），並將與該英國交易所營運商建立長達10年的合作夥伴關係。 根據聲明，LSEG與微軟將就下一代的數據與分析業務以及雲端基礎設施解決方案展開合作夥伴關係。微軟將從百仕通（Blackstone）和湯森路透公司（Thomson Reuters Consortium）收購LSEG約4%股份。

美國安進（Amgen）跌0.67%，收在276.78美元。Horizon Therapeutics收漲15.49%，為112.1美元。在法國賽諾菲（Sanofi）退出競標後，安進和Horizon達成併購協議，安進將以278億美元現金、相當於每股116.5美元收購Horizon，這將成為今年醫療產業最大宗的收購案。Amgen的出價較Horizon上周五收盤價（97.29美元）溢價約20%。

波音漲3.75%，收在186.27美元。據消息指出，塔塔集團（Tata Group）旗下印度航空（Air India）即將與歐洲空中巴士（Airbus）和美國波音公司敲定里程碑式的超級大單，預計將採購多達500架噴射式客機，訂單價值可能達到數百億美元。

Coupa Software漲26.67%，收在78.65美元。私募股權投資公司 Thoma Bravo同意以61.5億美元現金、相當於每股81美元收購該商業軟體公司。Thoma Bravo的出價較Coupa上周五收盤價溢價30.5%。

Rivian Automotive Inc跌6.16%，收在25.61美元。該電動車新創公司宣布，為了保留現金，與賓士集團在歐洲合作生產電動貨車的計畫將暫停。

美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）漲0.91%，收在52.16美元，該公司宣布到2030年，其mRNA疫苗業務的全球年營收可望達到100億～150億美元。在新冠病毒疫苗和新冠口服藥Paxlovid強勁的銷售帶動下，輝瑞今年營收估將突破1000億美元，較疫前暴增1倍。

★台股ADR

台積電ADR跌0.32%，收80.43美元，換算台股價格為494.07元。

聯電ADR漲1.55%，收7.21美元，換算台股價格為44.29元。

日月光ADR漲1.65%，收6.76美元，換算台股價格為103.81元。

中華電信ADR跌0.16%，收36.34美元，換算台股價格為111.61元。