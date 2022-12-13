兆豐金(2886)近期股價突破周線、季線，連續5個交易日紅K棒，周線黃金交叉月線。兆豐金旗下兆豐銀行與全聯福利中心獨資成立的電子支付品牌–「全支付」攜手合作開通「電子支付連結存款帳戶付款服務」。民眾只要在全支付中成功連結兆豐銀行新台幣活存帳戶(第三類數位存款帳戶除外)，即可使用全支付的付款、儲值及提領電支帳戶餘額等服務。

全支付自今年九月上線以來，註冊會員數已快速突破200萬，主要原因除了原本使用全聯PX Pay的用戶可直接升級為全支付外，全支付其他合作消費通路與點數用途亦相當廣泛及便利，深入客戶日常生活需要支付服務的每個場景。此次兆豐銀行與全支付聯手，為客戶打造更加完整的支付體驗，不只是付款，儲值及提領電支帳戶餘額亦可直接在全支付上完成。

即日起至112年1月31日，民眾只要使用全支付成功連結兆豐銀行帳戶，並使用連結之兆豐銀行帳戶單筆消費滿新台幣100元，即可享全支付點數50點回饋，等值新台幣50元的好康回饋！

為了提升客戶服務體驗，兆豐銀行持續積極拓展各種跨業合作機會。今年已陸續和CWMoney存錢記帳及遠傳電信「遠傳friDay理財+」APP合作開放銀行業務，方便客戶檢視跨銀行的匯利率、存款餘額、帳戶交易明細及信用卡帳單等。未來兆豐銀行將持續尋求與各領域優秀的跨業夥伴合作，共同打造更友善、更便捷且更安全的數位金融環境，亦將積極整合集團資源，建構更完整的金融生態圈，提供客戶更多元的創新金融服務。