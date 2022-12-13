微型電動二輪車（以往稱電動自行車）自11/30起需掛牌列管後，光陽今日(12/12)特別針對旗下兩款產品：舞風(MINT)與酷騎(COZY) 推出優惠利多！包括「舞風」與「酷騎」建議售價同為47,800元，並推出「大有可微 333優惠方案」，內容包含3千元購車金、3人揪團每人再折2千元、3台 (含) 公司行號每台再特惠2千元，購車最高優惠5,000元，藉此拋磚引玉，呼籲政府一起加入補助購車行列！

過往微型電動二輪車因無需掛牌，加上車主違法改裝調高速限，導致意外發生時無法以車追人，亂象叢生；因此，早在2019年，光陽執行長柯俊斌即建議政府儘快改善電動自行車的使用環境；兩多年的奔走努力，微型電動二輪車修法條例也終於在今年11/30落實上路。

柯俊斌解釋，微型電動二輪車因入手門檻低，成為外籍移工、菜籃族、銀髮族及學生族等「庶民」最愛的移動工具，也是機車行從油轉電、減少轉型陣痛的最佳產品。據統計，2022年台灣二輪車市場銷售，微型電動二輪車約佔10%左右，也就是說，每10輛二輪車，就有一輛微型二輪車，而且，不僅在台賣得嚇嚇叫，光陽外銷的電動車中，微型電動二輪車的銷售也在逐年上升中。

光陽微型電動二輪車款舞風及酷騎，輕盈好上手，受到外籍移工、菜籃族、銀髮族及學生族歡迎，優惠價更只要47,800元！（圖／光陽提供）

KYMCO「大有可微333優惠方案」，最低不到4萬3即可入手！（圖／光陽提供）

柯俊斌表示，日前國發會公布的台灣淨零轉型四大策略、兩大基礎中，提到為了減少碳排放，訂出「電動機車新車銷售量將於2030年達到35% 的目標」。因此，如果政府能將微型電動二輪車也納入電動機車範疇，同時比照電動機車，推出相關購車補助，增加民眾購車意願，相信微型電動二輪車的銷售力道會增強，將有助於實現2030年達到新售電動機車35%的目標，同時，2040 年電動機車新車市售佔比 100% 的遠程目標，也可提前達標。

光陽強調，如果政府能將微型電動二輪車也納入電動機車範疇，同時比照電動機車的相關購車補助，將有助於實現2030年達到新售電動機車35%的目標。（圖／光陽提供）

此次光陽推出優惠的微型電動二輪車「舞風MINT」，造型優雅，最高續航力80公里，並擁有375mm的寬敞腳踏空間、14.2公升大容量置物箱、側支架斷電安全系統與雙後避震器等特色；至於造型前衛的「酷騎COZY」，擁有最高100公里續航力，電池提供三年保固，全車配備LED燈具、支援手機充電的USB插座，同時設有加力按鈕，讓爬坡更給力。

柯俊斌強調，以台灣用車環境而論，微型電動二輪車因為免考照、免月租、保養容易及簡單輕盈等優勢，近年銷售成長相當迅速，尤其，光陽帶頭推動的微型電動二輪車修法條例實施後，相信更是學生、移工、銀髮族與菜籃族等短程騎乘的最佳選擇。

微型電動二輪車擁有免考照、免月租、保養容易及簡單輕盈等優勢，光陽今日也特別針對旗下舞風(MINT)與酷騎(COZY) ，推出優惠利多！ （圖／光陽提供）

身為台灣機車產業龍頭的光陽，也是全台首家合格取得交通部授權證書的機車品牌，受委託可針對微型電動二輪車進行實車查核審查資格，同時，光陽今日也同步推出以下五大車主服務，邀光陽車主回廠掛牌！

一、光陽成立3,500微型電動二輪車服務處，更有500家以上代銷商提供掛牌諮詢的免費服務。

二、免費提供掛牌所需「出廠證書及領牌登記書」。

三、主動通知光陽車主至監理單位進行實車查核完成掛牌。

四、光陽配合各地監理單位到點服務活動。

五、協助政府推廣2023年底前免收牌照、行照相關優惠。

自11月30日起至明年（2023年）底前免徵450元牌照和行照規費。全台車主可前往光陽各經銷點完成掛牌程序！

光陽今日也同步推出以下五大車主服務，邀光陽車主回廠掛牌！（圖／光陽提供）

柯俊斌強調，光陽為市場第一家合格取得交通部授權證書的品牌，所推出的微型電動二輪車不僅安全，更經濟實惠！（圖／光陽提供）

回顧政府推動從油轉電的過程中，KYMCO不僅參與也扮演推手角色，積極向政府提出建言，光陽執行長柯俊斌今日更率光陽近50家經銷商，向政府呼籲：「要提升微型電動二輪車的銷量與佔有率，稅賦減免、購車補助、環境法規等因素至關，重要，如今稅賦減免與環境法規已經就位，光陽也推出購車補助，期望中央與地方政府能接棒推出相關購車補助，增加民眾購車意願，讓台灣早日邁向機車產業電動化，達成淨零排放目標！」