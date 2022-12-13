台北市第三選區立委補選，《TVBS民調中心》昨（12）日公布最新民調，國民黨王鴻薇以46%支持度領先民進黨吳怡農的38%，中間選民部分則是49%支持王、23%支持吳。對此，時事評論員李正皓透露，有民進黨友人認為吳怡農的打法「雜亂無章」，李也表示，吳2020年參選立委時，跟對手蔣萬安勢均力敵的氣勢已不見，現在變成孤立無援。

李正皓昨在政論節目《關鍵時刻》指出，看到民調數據後，對於結果不太意外，因為坊間和民進黨友人，都認為吳怡農現在打法雜亂無章，他更直言吳得不到中間選民支持，由於補選是短期交鋒、短兵相接，政黨大氛圍決定選舉勝負，目前民進黨逆風，加上若選民對於台灣農漁產品接連遭中國大陸禁止輸入感到不開心，帳可能會算在吳頭上。

李正皓也透露，吳怡農一開始拋出不掛看板時，所有民進黨操盤手全部昏倒，因為九合一選舉剛選完，很多競選看板還沒拿下來，吳只要願意，其實根本不用多花什麼錢，大街小巷就都能出現他的帥臉，「而且人家說吳怡農不掛看板要掛什麼？他最大優勢不就是那張臉嗎？」

針對這場選戰，李正皓認為，吳怡農在策略上打得很混亂、又是逆風，至於戰術操盤方面，王鴻薇擺明跟他打意識形態。此外，李正皓表示，吳怡農2020年參選立委時的氣勢不見了，現在變成孤立無援，看不到正副總統蔡英文、賴清德，以及其他民進黨天王的幫忙。