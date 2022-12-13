新冠疫情邁入第3年，隨著政府防疫措施逐漸放寬，全台進入後新冠時期。光田醫院小兒科醫師黃中明說，近來兒童門診中，A型流感、呼吸道融合病毒、副流感病毒、鼻病毒等病例有明顯增加趨勢；代表全國幼兒在這時期進入了「免疫負債」陣痛期。

黃中明指出，所謂「免疫負債」是指兒童在這3年期間，幾乎沒有接觸到各種傳染病的病原體，免疫系統缺乏訓練突然面對各種病毒時，可能出現頻繁生病的狀況；兒童本來應該在3年內逐漸更新的病毒碼，因防疫措施缺少機會磨練，就像欠債一樣，免疫力要在短時間內密集受訓「還債」。

黃中明說，近期門診中久咳不癒的患童有明顯增的趨勢，這些小病童有些近期曾確診COVID-19，但大多是從未確診。多數孩子可能已經在診所輾轉治療多次未見改善而轉來醫院；單一病毒感染，並不至於讓兒童咳好幾個月。

黃中明表示，經過抽絲剝繭發現這群小朋友主要分成3大類：第一類是反覆感染狀況，舉凡A型流感、吸道呼融合病毒、腺病毒等無役不與。第二類是次發性細菌感染，如黴漿菌、肺炎鏈球菌感染，這類兒童如未確認病因並施予特殊抗生素則不會痊癒。第三類是最易被家長忽略的，其實是氣喘發作。

黃中明強調，兒童氣喘不一定以「喘」來表現，常見的症狀有「咳很久」、「夜間咳」、「變天咳」等，至於胸悶、呼吸困難、呼吸窘迫、喘鳴聲明顯這些症狀出現時往往已經很危險；有些小孩可能有家族氣喘史，有些從嬰兒期就有異位性皮膚炎等，就在一次病毒感染後氣喘體質被引發。

黃中明提醒家長，孩童咳嗽原因眾多，如果家中兒童久咳不癒，一定要請兒科專科醫師仔細問診、並安排適當檢查才能對症治療。