全球經濟大國承諾加強基輔的軍事能力、將重點放在防空之際，烏克蘭參謀總部今天表示，俄羅斯飛彈、大砲和無人機猛轟烏克蘭東部和南部目標。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在七大工業國集團（G7）視訊會議呼籲G7提供現代坦克、火砲和長程武器，以應對近10個月前開始的俄羅斯毀滅性入侵後，G7承諾「滿足烏克蘭的緊急要求」。

俄羅斯對關鍵基礎設施進一步空襲後，數百萬人在冬季零度以下酷寒中無電可用。澤倫斯基也敦促G7協助烏克蘭獲得額外的20億立方公尺天然氣，以應對嚴重的能源短缺問題。

為基輔供電的民營能源供應商YASNO執行長科瓦連科（Sergey Kovalenko）在臉書（Facebook）上表示，基輔限制的電力消耗量仍相當多。

另一方面，歐盟各國外交部長同意向一個已幾乎耗盡的基金再注資20億歐元（新台幣679億元），用於支付提供給烏克蘭的軍事援助，將來可能會再挹注更多資金。