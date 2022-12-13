德國有意拓展對台關係，聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格預計明年訪台，這將是26年來首位訪台的德國部長級官員。

德國民間最大友台組織「德台協會」今天舉辦座談會，邀請來訪的國家人權委員會主委陳菊、德國官方智庫「學術暨政治基金會」亞洲問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）、甫在10月率國會人權委員會訪台的執政黨自民黨（FDP）議員海特（Peter Heidt）等人討論台灣民主經驗和局勢，吸引爆滿近200名聽眾，座談會全程在YouTube網路平台直播。

海特在會上證實，德國聯邦教育及研究部部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）明年將正式訪問台灣，「德國確實想拓展對台關係，這是重要的一步」。

海特舉數位發展部部長唐鳳為例說，德國在數位化領域可向台灣學習，雙方在文化、學術、法律的交流有必要擴大。

不過，由於外交上不承認台灣，德國有總統、國會議長、總理等代表國家位階最高的7個人不與台灣接觸的原則，台灣的外交部長至今也無法造訪德國，雙邊官方交流仍有不少限制。

對此瓦克爾說，即便中國一定會抗議，德國衛生部長應該訪問台灣，台灣的外長也曾到巴黎參加會議，德國應該聰明一點，利用現有空間創造更多互訪的機會。

去年底選後新政府上台後，德國對台立場明顯轉為友善，稱台灣為「價值夥伴」和重要的經濟夥伴。

今年6月，在總理府主管文化和媒體的部長羅斯（Claudia Roth）與文化部長李永得會談，史塔克－瓦特辛格10月也在柏林會晤來訪的國科會主委吳政忠，兩者都是創舉。

最近德國外交部亞太司司長司佩蘭（Petra Sigmund）和經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）也低調訪台，反映德台關係漸趨熱絡。

自從時任經濟部長的芮克斯洛特（Günter Rexrodt）1997年訪台後，德國就再也沒有部長訪問台灣，明年史塔克－瓦特辛格如果成行，將是26年來首位訪台的德國部長級官員。（編輯：韋樞）1111213