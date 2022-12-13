43歲的知名舞蹈老師KIMIKO不只舞藝精湛，保養有術的她身材還相當火辣，臉上也不見歲月留下的痕跡，2020年與天菜教授王家玄結婚至今，甜蜜婚姻讓外界稱羨不已。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日分享自己在高速公路上遇到的驚魂記，吸引大批網友留言。

KIMIKO昨日於臉書上PO文表示「嚇了一跳⋯⋯突然聽到一個爆裂聲，然後就發現⋯⋯還好車速不快」並附上一張車子行駛在高速公路的照片。照片中，只見她的愛車擋風玻璃出現一小塊裂痕，疑似遭到石頭高速撞擊所造成，她也因此聽到爆裂聲，瞬間嚇壞。

網友看到貼文後紛紛留言「還好沒事，真的會嚇到，我也發生過，先找看有沒有可以貼的東西，避免延伸，然後要去換玻璃，安全第一，我也剛開高速回到家」、「要快點先用膠帶貼起來避免水氣進入，趁早去補玻璃，以免裂痕擴大」、「要先關掉冷暖氣，避免玻璃溫差大，導致裂更快！儘早下交流道補玻璃」、「趕快先膠帶封住，儘快去修補，這樣可以省很多」、「有保乙式險以上的話可以考慮出險，準備行照駕照及行車記錄器影片，但修復就會需要較長的時間」、「我也發生過，一樣在高速公路上，嚇到了」。隨後KIMIKO也出面致謝，表示「謝謝大家的關心與建議」。