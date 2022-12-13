美國政府在10月初向大陸晶片業設下嚴格出口管制措施，以先進製程領域為主，禁止美國公民、客戶與組織協助或參與大陸生產半導體。大陸官方終於在周一做出反擊，向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，盼藉此解決爭議，不過外媒也提到，訴訟程序冗長，且就算最後大陸勝訴，美國還是可以繼續上訴，但對大陸晶片業的衝擊卻很難停止。

綜合外媒報導，大陸商務部發布聲明指出，美方近年不斷擴張國家安全概念，濫用出口管制措施阻礙晶片產品貿易，甚至威脅全球供應鏈穩定，破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則與基本經濟規律，是典型的貿易保護主義手段。

商務部強調，中方在WTO提起訴訟，是透過法律手段捍衛自身權益的必要方式，「我們希望美方放棄零和博弈思維，糾正錯誤作法，停止擾亂晶片等高科技產品的貿易交流，維護中美正常經貿往來，同時保護全球晶片與重要供應鏈的穩定。」

美國財經媒體報導，大陸此舉代表進入WTO爭議解決機制的第一階段，美國現在有60天時間進行磋商，如果無法解決此問題，大陸可以要求WTO召集專家組成委員會，進行審查。

不過此案可能仍需要數年時間才會有明確進展，且即使大陸勝訴，美國還是可以透過上訴程序來否決結果，一來一往都相當耗時間。美國嚴格的出口管制措施不僅限制大陸晶片業的發展，連帶美國公司都受到影響，因為大陸是全球最大的半導體消費市場，損失金額恐上看數十億美元。