耶誕節即將到來，國際天星風水命理專家邱彥龍點名5星座，處女座、天秤座、金牛座、雙魚座、摩羯座在12月24日至1月1日跨年之間，最容易找到雙生火焰，共享浪漫的時節，不妨可以邀約心儀的對象來場約會，甚至表白成功機率極高，能瞬間脫單。

▍第五名：處女座

處女座在這段期間，可以提前邀約心儀的對象，並且預訂高檔或有質感的餐廳，設計一場浪漫的約會，表白成功機率極高，如都沒對象，可以聯繫以前的同學，來場約會。

▍第四名：天秤座

天秤座在這段期間，別再猶豫不決了，下定決心，知道自己喜歡誰，在意誰，多說好聽話，好好的與對方表白，來場浪漫的約會，如果沒對象的天秤座，可以請親朋好友幫忙介紹，到家裡開場派對，事半功倍。

▍第三名：金牛座

金牛座在這段期間，單身沒對象的適合出國或者遠行旅遊，會有豔遇，如有對象的，能相約出遊，或一起學習，都能增進雙方的感情，進而在浪漫節假日中，告白成功交往，比較含蓄的金牛座，也能透過身邊的朋友或長輩介紹，相親容易遇到心儀的對象。

▍第二名：雙魚座

雙魚座在這段期間，自帶浪漫與好運的特質非常強，就像公主與王子般的氣場，如想脫單成功，不妨約心儀對象來場朋友們的聚會、兩人在家吃晚宴或來場輕旅行，都能增進彼此間的情感。

▍第一名：摩羯座

太陽進入摩羯座，加上金星、水星、冥王等眾星雲聚，會給人有種美麗、帥氣、聰明、性感、幽默，容易博取眼球，會有突然來的表白或驚喜，自我主動也是很好的選擇，會擁有一個浪漫又快樂的節日。