歐洲股市周一下跌。投資者準備在本周擁抱聯準會和歐洲央行的利率決議；此外，中國新冠病例數的上升，也打壓了市場情緒。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.15點或0.49%，為436.98點。歐股在連七周上漲之後，上周出現下跌。

儘管上周美國經濟資料的強勁，使得一些市場預期降溫，但對於寄望央行放慢升息速度的人而言，未來幾天將是一大考驗。

由於歐元區通膨壓力在近期出現緩解跡象，歐洲央行在聯準會政策會議之後的一天，預計當地的周四將宣布升息50基點。

AJ Bell投資主管Russ Mould說，市場仍存在於這樣的說法，即通膨將降溫，央行將放緩或暫停升息。但是公布的資料依舊好壞參半，因此削減的幅度可能不如市場預期。

在歐洲央行收緊貨幣政策之下，泛歐股市今年以來已經下跌10.4%。

德意志銀行的經濟學家們認為，基本通膨可能在2023年稍晚的時候，才會明確地達到峰值。關於通膨上行的風險，市場的觀點太過於溫和。

由於新冠病毒染疫人數的激增，引發對中國經濟活動中斷的擔憂。工業股和LVMH集團等在中國業務較多的公司紛紛受壓。

受到中國經濟狀況擔憂和美國加息不確定性影響，銅價下跌，礦業股下跌1.7%。

業務與中國關聯較多的保誠保險(Prudential)下跌2.7%，引領歐洲金融股走低。

丹麥的食品配方製造商Novozymes和Chr. Hansen兩家公司表示，雙方同意合併，股價分別上漲15.2%和17.6%。

倫敦交易所(LSE)升3.0%；該公司與微軟宣布在雲端的合作，微軟並買下4%股份。

賽諾菲(Sanofi)跌0.24%；該法國製藥商上周日宣佈，退出收購Horizon Therapeutics的談判。