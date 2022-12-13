況明潔出席大愛劇場《南國小太陽》茶敘。（大愛電視台提供）

況明潔在大愛劇場《南國小太陽》飾演課輔班老師。（大愛電視台提供）

況明潔主演大愛劇場《南國小太陽》。（大愛電視台提供）

況明潔在大愛劇場經典好戲《南國小太陽》中，詮釋一位工作能力很強，照顧3個孩子無微不至的女強人，面對老公尹昭德外遇離婚，自己也差點失去最愛的孩子。遇見貴人後改變生命，並開設「小太陽課輔班」陪伴弱勢家庭孩子學習，成為他人生命中的「小太陽」。有著射手座開朗個性的況明潔說，故事主角跟自己的個性幾乎一樣，都有著女強人的性格，不論讀書或工作，只要別人開心就會努力去辦到，當年家裡經商失敗，她也一手撐起經濟壓力。

況明潔說，媽媽是她人生中最大的貴人，學生時期的她對演藝圈沒想法，只想當舞蹈或鋼琴老師過安穩的生活，某個暑假，媽媽說寶麗金在徵「開心少女」，她被帶去拍沙龍照後，從此踏進演藝圈，成了後來的「城市少女」，也因為家裡生意失敗要填大洞，她沒有選擇，不論是主持人、演戲，什麼工作都接都嘗試，也造就了她全能藝人的能力，原本入行只想玩個2、3年，驀然回首，已經過了37年。

況明潔小時候家裡開幼稚園，她說這應該也是她不生小孩的原因，從小看到家裡一早就有父母送小孩來，小朋友嘰嘰喳喳吵不停，家長送完小孩又要匆忙去工作，到了下課時間電話就會響不停，都是來道歉要加班晚點來接小孩。況明潔覺得家長心裡一定也很揪結，更令她覺得生小孩的責任實在太大了。

不過跟老公劉紀軍（Michael）的兩個孩子就跟朋友一樣相處得很好，還會從聊天中套出他們的「交友狀況」，並且給他們交女友的建議，尤其與小兒子感情好到會擔心他會找跟自己同類型、年紀比較大的女友。

況明潔覺得自己的人生是倒吃甘蔗，城市少女時代的少女心是被封閉的，因為心裡想的都是忙著要賺錢，一直到現在才「少女心大爆發」，因為家裡有「3個男人在照顧著」，心智就變得愈來愈小。跟老公Michael剛開始在一起時有公主病，不認錯的她，第一年吃很多苦。Michael說他不是王子，她一氣之下遠走美國，想通後再回來一起相處，兩個人到現在幾乎都沒有吵過架。

她說《南國小太陽》中女主角所做的一切都希望老公不要太累，老公反而覺得不被需要，愛就轉移到別的女人身上了。她語重心長地說，女強人也要有柔的一面，在家庭中身段放柔軟一點，最成功的例子就是自己的婚姻。拍了大愛的戲，她也更了解女生要有很多面向，該柔則柔當強則強，「八面玲瓏」就是夫妻的相處之道。

況明潔也聽過于美人傳授「治家」秘訣，家裡打掃太乾淨老公就不知道多辛苦，要做就要在老公快回家前，回家後就會看到老婆辛苦做家事的一面，老公打電話也先不接，然後再回電話說在洗衣服，老公回家看到衣服都曬好，就知道太太的辛勞。

她拍每部戲Michael幾乎都接送，這次記者會因為Michael媽媽要做固定療程，沒辦法接送，況明潔甜蜜地說，一早就接到Michae傳l10多個訊息關心她「有沒有帶傘？」「捷運怎麼搭」，兩人感情好到約好生命最後一段要「手牽手一起走」，不過兩人家族裡都有長壽基因，現在最重要的就是要把身體照顧好。

況明潔幫Michael調整飲食，往年檢查發現很多息肉，今年健康檢查一個息肉都沒有，她也很擔心大腸的健康，幸好腸子非常漂亮，只是身高160公分48公斤的她，體脂肪卻30多超標，肌肉量少了9公斤，要再加強重訓訓練肌肉，另一個問題就是膽固醇偏高，她懷疑自己是不是堅果吃太多或外食太油了。